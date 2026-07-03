Filadélfia tem alerta de calor e tempestade em dia de França x Paraguai

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Filadélfia, sede do jogo entre França x Paraguai no próximo sábado (4), está sob alerta de calor desde quarta e tem previsão de tempestade durante o horário do jogo.

Governo dos EUA emitiu alerta de calor para o local do jogo. O National Weather Service, serviço de meteorologia do país, emitiu um aviso de temperaturas elevadas para o estado da Pensilvânia na última quarta, válido até sábado às 20h (horário local). Além das altas temperaturas, haverá baixa umidade.

Previsão do tempo para o jogo preocupa. De acordo com o NWS, o sábado terá máxima de 39º C e a sensação térmica pode bater 40,5º C, com a umidade em 30%. Na tarde, a previsão de chuva é de 30%, mas, para o final da tarde e começo da noite, quando o jogo deverá estar se encerrando, existe previsão de tempestade. "Pancadas de chuva e trovoadas isoladas antes das 20h, depois chuvas prováveis e possivelmente uma trovoada entre 20h e 2h", diz o serviço meteorológico.

França já teve jogo atrasado pela chuva nessa Copa. O confronto entre França x Iraque, disputado pela segunda rodada da fase de grupos no mesmo estádio do jogo contra o Paraguai, foi interrompido por 2h10 em razão de uma tempestade de raios. O protocolo foi iniciado pouco depois do fim do 1º tempo e pegou todo o intervalo.

Onda de calor atinge a Costa Oeste dos EUA. A região da Filadélfia, Boston e Nova Jersey/Nova York vem sofrendo com uma forte onda de calor, que tem mexido até com a seleção brasileira. Porém, para domingo, a previsão é de temperaturas na casa dos 30º C.

FIFPro defende alterar horários em jogos de muito calor. O sindicato dos jogadores profissionais acredita que, quando a temperatura ultrapassa os 28ºC, os jogos devem ser adiados ou ter o horário alterado por questões de segurança.