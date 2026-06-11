Fifa tira spray dos árbitros na Copa após batalha com inventor brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi o primeiro a não usar spray em Copas do Mundo desde 2014. Na abertura da edição 2026 entre México e África do Sul, ele não pôde utilizar o recurso para determinar a distância da barreira devido a uma ação milionária contra da Fifa por uso indevido do produto.

A decisão definitiva da ação foi determinada pela Justiça brasileira. Em 2024, o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa ao brasileiro Heine Allemagne, criador do spray para uso dos árbitros. Na época, a Fifa foi condenada a pagar US$ 40 milhões (R$ 204,5 milhões, na cotação atual) de indenização.

Em fevereiro deste ano, após recurso da Fifa, o Supremo Tribunal Federal confirmou a condenação, mas tirou o valor indenizatório. O ministro Gilmar Mendes decidiu que a Fifa tinha o direito de escolher as marcas divulgadas através da Lei Geral da Copa do Mundo no Brasil, em 2014 (nº 12.663/2012). Assim, o caso será reanalisado para concluir se a Lei da Copa pode ser usada nesta situação.

A ação começou em 2017, quando o inventor entrou na Justiça por quebra de patente, alegando que a Fifa usou o spray na Copa de 2014 ocultando a marca Spuni, de propriedade dele. Ele ainda argumentou que a entidade não permitiu novas comercializações do produto, pediu danos morais e apontou prejuízo com custos para manter a patente em outros países, que até hoje utilizam o produto.

Além de 2014, a Fifa utilizou o spray nas Copas de 2018 e 2022, mesmo com ação na Justiça brasileira.

Sem o spray, o árbitro Wilton Pereira Sampaio não teve outra ferramenta para controlar a distância da barreira ou de jogadores em cobranças de falta.

O spray começou a ser utilizado em jogos do Campeonato Paulista em 2002, após períodos de teste que levaram ao menos dois anos. O produto serve para o árbitro controlar a distância regulamentar de 9,15 m entre a barreira ou o jogador adversário no momento de uma falta.

Para isso, o juiz registra a localização do adversário com nove passos do local da infração e então faz a marcação com a espuma branca, um produto biodegradável que desaparece do campo segundos depois. Sua confecção foi inspirada na espuma de barbear.

Sem o spray, fica mais difícil identificar quando os jogadores da barreira se movimentam para a frente, como artimanha para dificultar a cobrança da falta.