Fifa suspende cartão vermelho de Claus a atacante dos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa decidiu suspender o cartão vermelho dado pelo árbitro brasileiro Raphael Claus ao atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun. A entidade confirmou a informação em nota.

Destaque dos EUA, Balogun foi expulso após pisão em jogador da Bósnia e Herzegovina. O brasileiro Raphael Claus deu cartão vermelho após ser chamado pelo VAR (árbitro de vídeo) para revisão.

Cartão foi suspenso por "período probatório de um ano". Caso haja reincidência do jogador, a sanção é reativada, segundo a Fifa.

O atacante estará disponível para oitavas de final com a Bélgica. As seleções se enfrentarão nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília).

LEIA O COMUNICADO DA FIFA:

O Comitê Disciplinar da FIFA aplicou a seguinte sanção ao jogador da seleção dos Estados Unidos, Folarin Balogun, que foi expulso com cartão vermelho direto durante a partida da FIFA World Cup 2026 entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, disputada em 1º de julho de 2026, no San Francisco Bay Area Stadium:

Suspensão de uma partida por infração aos artigos 14 e 66 do Código Disciplinar da FIFA (FDC).

Em conformidade com o artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA, a aplicação da suspensão está suspensa por um período probatório de um ano. Caso Folarin Balogun cometa outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante esse período, a suspensão será reativada e cumprida, sem prejuízo de qualquer sanção adicional que venha a ser aplicada pela nova infração.