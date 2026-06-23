Fifa quer mudar regra da moedinha nos pênaltis para mata-mata da Copa

MIAMI, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa propôs a mudança da regra do sorteio antes das cobranças de pênaltis no mata-mata da Copa de 2026. Haverá uma reunião extraordinária da International Board para decidir sobre a questão.

A informação foi publicada primeiro pelo "The Times" e confirmada pela reportagem.

Atualmente, o árbitro sorteia por meio de uma moeda um time para decidir quem começa batendo as penalidades ou o lado do campo para cobranças, a depender da escolha.

E, depois, há outro sorteio em que para definição do segundo item. Assim, uma equipe pode decidir as duas coisas em seu favor.

A proposta da Fifa é que ocorra apenas um sorteio de moedinha. A partir daí, quem vencer decide se bate primeiro o pênaltis ou o lado do campo. E o outro time define o segundo item.

A International Board costuma realizar duas reuniões anuais sendo que em geral só uma deles define alterações na regra do futebol.

Mas há a possibilidade de reuniões extraordinárias convocadas pela Fifa. Foi o caso do encontro que decidiu pela chamada "Lei Vini Jr" que determinou que jogadores seriam expulsos no caso de falarem coisas com a boca coberta, como ocorreu com Almirón, do Paraguai.

Agora haverá uma dessas reuniões para decidir a questão dos sorteios já para os mata-matas desta Copa.