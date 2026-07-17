Fifa põe esloveno para apitar final da Copa; Wilton fica fora de jogo de 3º

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou a equipe de arbitragem que comandará a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, no domingo (19), às 16h. O esloveno Slavko Vincic será o responsável pelo apito. o brasileiro Wilton Pereira Sampaio ficou de fora da disputa do terceiro lugar.

Os assistentes serão Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, também da Eslovênia. O quarto árbitro será Adham Makhadmeh, enquanto o assistente reserva será Mohammad Alkalaf ambos são jordanianos.

O brasileiro Wilton Pereira Sampaio ficou de fora da disputa de 3º lugar, no sábado (18). O venezuelano Jesus Valenzuela foi o escolhido ao lado dos assistentes Jorge Urrego e Tulio Moreno. Os marroquinos Jalal Jayed e Zakaria Brinsi serão quarto árbitro e assistente reserva, respectivamente.

Com a classificação da Argentina, o árbitro brasileiro não tinha mais chances de apitar a final. Wilton chegou a ser considerado pela Fifa como um dos favoritos para a decisão e ainda sonhava com o jogo que definirá o terceiro colocado.

França e Inglaterra jogarão em Miami, no sábado. A partida acontecerá às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium.