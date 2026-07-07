Fifa investiga possível caso de racismo contra influenciador durante a Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta terça-feira (7) que abriu investigação de um possível caso de racismo contra o influenciador norte-americano Darren Watkins Jr, o IShowSpeed.

A entidade informou que o episódio aconteceu no jogo entre Argentina e Cabo Verde, pela segunda fase. Os sul-americanos venceram o duelo por 3 a 2, na prorrogação.

Speed esteve no estádio vestindo uma camisa de Cabo Verde e foi hostilizado por torcedores argentinos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o influenciador sendo hostilizado por argentinos.

A FIFA condena fortemente o racismo, o ódio e a discriminação em todas as formas. Essas ações não têm lugar no futebol, na Copa do Mundo da FIFA ou em qualquer lugar da sociedade. Fifa, em comunicado publicado no X

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A FIFA condena fortemente o racismo, o ódio e a discriminação em todas as formas. Essas ações não têm lugar no futebol, na Copa do Mundo da FIFA ou em qualquer lugar da sociedade.

A FIFA tomou conhecimento de um incidente envolvendo um torcedor e #IShowSpeed no Estádio de Miami durante a partida entre Argentina e Cabo Verde em 3 de julho de 2026 e imediatamente iniciou uma investigação.

A Copa do Mundo da FIFA é uma celebração de unidade, diversidade e respeito. Ela reúne pessoas, culturas e comunidades de todo o mundo, e qualquer pessoa que aja de maneira que comprometa esses valores não é bem-vinda em nosso esporte.