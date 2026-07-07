Fifa investiga argentinos por supostos insultos racistas contra influenciador na Copa

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Fifa abriu uma investigação para apurar supostos insultos racistas dirigidos ao influenciador americano IShowSpeed por torcedores argentinos durante a vitória da Argentina por 3 a 2 sobre Cabo Verde, na última sexta-feira (3), pela fase dos 32 da Copa do Mundo.

A informação foi divulgada pela entidade nesta terça-feira (7).

Conhecido pelo nome artístico IShowSpeed, Darren Jason Watkins Jr. acompanhava a partida das arquibancadas do estádio de Miami, vestindo a camisa de Cabo Verde, enquanto transmitia suas reações do jogo ao vivo para seus seguidores, como vem fazendo em outras partidas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram um torcedor argentino atrás do influenciador fazendo um comentário apontado como de cunho racista e dizendo para que ele "voltasse para casa". Em outro momento, um segundo torcedor afirma que IShowSpeed deveria "ir chorar no zoológico". As imagens repercutiram após o fim da partida.

Segundo a Fifa, a investigação foi aberta assim que a entidade soube do episódio.

"A Fifa condena veementemente o racismo, o ódio e a discriminação em todas as suas formas. Essas ações não têm lugar no futebol, na Copa do Mundo da Fifa ou em qualquer lugar da sociedade", diz a nota.

A entidade afirma ainda que a Copa do Mundo "é uma celebração da união, da diversidade e do respeito" e que qualquer pessoa que atue de forma a contrariar esses valores "não é bem-vinda ao nosso jogo".

A Fifa não informou se os torcedores já foram identificados nem indicou quais medidas poderão ser adotadas ao fim da apuração.

O influenciador é presença constante nas partidas da Copa do Mundo. Assistiu a duelos como EUA x Paraguai, Portugal x Espanha e Brasil x Noruega.

O caso se soma a outros episódios de suspeita de racismo registrados durante a Copa do Mundo. Na segunda-feira (6), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, condenou as declarações da senadora paraguaia Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé. Em manifestação separada, o FIFA Players' Voice Panel afirmou que o racismo "não tem lugar no futebol, na Copa do Mundo ou na sociedade".