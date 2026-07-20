Fifa e Espanha 'apagam' Trump de fotos oficiais da celebração pela conquista da Copa

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - As fotos oficiais da conquista da Copa do Mundo pela Espanha neste domingo (19), divulgadas pela Fifa e pela Federação Espanhola, não mostram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que participou da cerimônia de premiação e permaneceu no palco durante o início da comemoração dos jogadores.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Veja a tabela de jogos da Copa do Mundo Ele conversa com Rodri antes que o capitão erga o troféu e depois fica mais ao canto da imagem, até ser chamado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, e ambos se retiram do palco.

Nas publicações feitas após a partida, a presença do presidente americano foi ignorada. A Fifa escolheu uma fotografia em que os jogadores aparecem reunidos em torno da taça e Trump praticamente desaparece do enquadramento. Nas imagens divulgadas pela Federação Espanhola, Trump não aparece.

Vídeo publicado no site da Fifa mostra a cena relativamente constrangedora. Após Rodri erguer o troféu, Trump e Infantino se afastam e aplaudem os jogadores, que seguem celebrando.

Trump havia tido atitude semelhante no Mundial de Clubes, em 2025: após entregar a taça do campeonato ao Chelsea, não deixou o pulpito até que o time erguesse a taça -apesar de algumas indicações do presidente da Fifa para que eles deixassem o local.

Este foi o único jogo do torneio de seleções que o republicano participou -na primeira partida, em Los Angeles, o secretário do Estado, Marco Rubio, representou a Casa Branca.

Antes, ele havia sido vaiado ao entrar no campo para entregar a taça na final.