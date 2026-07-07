Fifa divulga nota em defesa de juiz brasileiro chamado de 'suspeito' por Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Comitê de Árbitros da Fifa divulgou uma nota nesta segunda-feira (6) em defesa do árbitro brasileiro Raphael Claus, responsável pelo cartão vermelho para o atacante americano Folarin Balogun no jogo contra a Bósnia e Herzogovina, pela fase de 32 seleções da Copa do Mundo de 2026.

A punição ao jogador foi suspensa após uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, liberando-o para entrar em campo contra a Bélgica, em Seattle, nesta segunda.

"A Fifa reconhece Raphael Claus como um dos principais árbitros profissionais do mundo e um membro valioso da Equipe Um na Copa do Mundo da Fifa. Ao longo de sua carreira, ele demonstrou consistentemente os mais altos padrões de profissionalismo e integridade", diz a nota.

O comunicado inclui ainda uma declaração de Pierluigi Collina, diretor de arbitragem da Fifa e presidente do Comitê de Árbitros: "Raphael Claus está apitando sua segunda Copa do Mundo da Fifa, tendo estado conosco no Qatar em 2022. Ele é um árbitro experiente e muito respeitado, e mantemos total confiança nele como oficial de jogo."

Também nesta segunda, Infantino publicou no Instagram um post com fotos ao lado de árbitros do torneio, sem citar Claus, pedindo respeito aos juízes e às regras do futebol.

"A Copa do Mundo da Fifa 2026 foi um sucesso estrondoso, e um dos principais responsáveis por isso foi o nosso fantástico grupo de árbitros -a Equipe Um", escreveu Infantino.

O dirigente afirmou ainda que o torneio está sendo apitado pelos melhores árbitros do mundo, selecionados por meio de um processo rigoroso.

E concluiu: "Mais uma vez, reitero que devemos respeitar os árbitros e as regras que regem o nosso jogo. É muito simples e nunca é demais enfatizar: sem árbitros, não há futebol".

Depois de admitir a ligação para Infantino, Trump atacou Claus. "Esse árbitro é um tanto suspeito se você verificar o passado dele. Não quero dizer isso, pois não gosto de criar polêmica, mas é muito suspeito."

Ainda nesta segunda, a comissão de apelação da Fifa rejeitou o recurso da Bélgica contra a reintegração de Balogun às equipe dos EUA para o jogo das oitavas de final. A entidade considerou o recurso "inadmissível".

Árbitro da Fifa desde 2015, Claus, 46, tem na carreira 447 jogos trabalhados somente para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) entre as funções de árbitro, quarto árbitro, auxiliar ou no VAR. Desses, ele foi o juiz de 263 duelos da Série A.

A Copa de 2026 é a segunda em que Claus é convocado pela Fifa. Na do Qatar, em 2022, apitou dois jogos pela fase de grupos: a goleada da Inglaterra sobre o Irã (6 a 2) e a vitória do Marrocos sobre o Canadá (2 a 1). Neste ano, novamente dois duelos: os 4 a 0 da Espanha sobre a Arábia Saudita e, depois, os 2 a 0 dos Estados Unidos sobre a Bósnia-Herzegovina, que provocou a frase do presidente dos EUA.