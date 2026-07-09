Fifa define árbitros de Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta quinta-feira (09) a escala da arbitragem para os jogos entre Noruega e Inglaterra e Argentina e Suíça, que acontecem neste sábado pelas quartas de final da Copa do Mundo.
O francês Clement Turpin será o árbitro do duelo entre noruegueses e ingleses. Os assistentes são Nicolas Danos e Benjamin Peges, também da França. Já o quarto árbitro é o espanhol Alejandro Hernandéz.
Turpin tem 44 anos e já esteve em três partidas deste Mundial. Ele apitou a vitória por 4 a 2 da Inglaterra sobre a Croácia, o empate sem gols entre Paraguai e Austrália e o triunfo da Colômbia sobre Gana.
Já o confronto entre Argentina e Suíça terá arbitragem portuguesa. João Pinheiro é o árbitro e terá como auxiliares os compatriotas Bruno Jesus e Luciano Maia. O quarto árbitro é o canadense Drew Fischer.
João Pinheiro vai para o seu terceiro jogo desta Copa. O árbitro de 38 anos estava na goleada por 4 a 1 da Suíça sobre a Bósnia e no triunfo por 1 a 0 do Canadá sobre a África do Sul.