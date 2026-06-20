Fifa comete gafe e troca bandeira do Panamá pela do Paraguai em anúncio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa cometeu uma gafe e trocou a bandeira do Panamá pela do Paraguai ao anunciar a equipe de arbitragem para o jogo dos panamenhos contra a Croácia, na próxima terça-feira, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo.

A postagem foi feita pela Fifa nas redes sociais. Ela foi ao ar às 13h25 (de Brasília) e não havia sido substituída ou apagada até a publicação desta matéria.

Paraguai e Panamá têm as mesmas cores na bandeira. Ambos os países contam com vermelho, azul e branco estampados.

Assim como o Panamá, o Paraguai está na Copa. Os paraguaios, no entanto, estão no Grupo D e venceram a Turquia por 1 a 0, na noite de ontem.

O jogo entre Panamá e Croácia será apitado pelo gabonês Pierre Atcho. Ele será auxiliado pelos compatriotas Boris Ditsoga e Amos Abeigne.

O Panamá vem de derrota na Copa do Mundo. Na estreia, a seleção panamenha pressionou bastante, mas foi derrotada por 1 a 0 por Gana.