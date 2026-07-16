Fifa avalia possível punição à Argentina por faixa sobre as Malvinas na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa estuda uma possível punição à Argentina pela exibição da mensagem "As Malvinas são argentinas", em referência à disputa pela soberania do arquipélago travada com o Reino Unido, cujo ápice histórico mais recente ocorreu na guerra das Malvinas, na década de 1980. Após vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal, nesta quarta (15), jogadores carregaram uma faixa com a inscrição durante comemoração no gramado.

O Código de Conduta de Estádios da entidade proíbe "faixas, bandeiras, panfletos, vestimentas e outros materiais de natureza política, ofensiva e/ou discriminatória" dentro dos estádios.

As Malvinas estão localizadas no oceano Atlântico, a cerca de 500 quilômetros da costa argentina. O arquipélago, ainda reivindicado pela Argentina, é administrado pelo Reino Unido desde o século 19. Em 1982, os países travaram uma guerra pelo controle das ilhas.

Vencido pelos britânicos, o conflito armado deixou um saldo de 649 mortos do lado sul-americano e 255, do britânico.

Em nota, a Fifa afirma que avalia a faixa da Argentina, erguida por Lisandro Martínez e Giovani Lo Celso. Não ficou claro de onde o material havia surgido.

"Como é procedimento padrão, o Comitê Disciplinar independente da Fifa está analisando os relatórios da partida e avaliando as circunstâncias relevantes antes de decidir sobre possíveis medidas adicionais, com base no Código Disciplinar da Fifa", disse a federação à Folha.

A rivalidade política entre Argentina e Inglaterra também se reflete no campo. Em jogos, a Fifa leva o conflito em consideração para a escolha de juízes. Nenhum árbitro inglês apita uma partida da Alviceleste, e árbitros argentinos são excluídos dos jogos da seleção inglesa.

Em entrevista à rádio El Observador nesta quinta (16), o presidente argentino Javier Milei defendeu que o uso da faixa carregada pelos jogadores é "válido e lícito".

"É um sentimento que está dentro de todos os argentinos e é perfeitamente válido e lícito que eles queiram se expressar e o fazer", defendeu Milei.

"As Malvinas são argentinas, vamos recuperar-las e fazer isso no plano diplomático", afirmou o presidente.

Em 2014, a Fifa multou a Associação do Futebol Argentino (AFA) em US$ 33 mil. Na ocasião, os jogadores exibiram uma faixa com a mensagem "As Malvinas são argentinas" no amistoso entre Argentina e Eslovênia, disputado em 7 de junho, em La Plata.