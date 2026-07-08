Fifa anuncia elenco para show da final

A Fifa anunciou que a final da Copa do Mundo deste ano terá um show do intervalo e contará com atrações como Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS e Coldplay.

Esta será a primeira vez que o intervalo da final da Copa do Mundo contará com shows. A ideia é semelhante à que acontece no Super Bowl, a decisão da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos.

A apresentação terá atrações de diversas nacionalidades. Vão participar o canadense Justin Bieber, a colombiana Shakira, o grupo sul-coreano BTS, a americana Madonna, o nigeriano Burna Boy, o venezuelano Gustavo Dudamel e o grupo britânico Coldplay. O coral PS22 Chorus, dos Estados Unidos, também vai se apresentar.

Shakira e Burna Boy já estiveram na cerimônia de abertura. A dupla se apresentou antes do primeiro jogo do Mundial, entre México e África do Sul, no dia 11 de junho.

A atração não será só musical. Os personagens do Muppets, animação infantil, também terão um papel desempenhado durante o show do intervalo.

O show do intervalo vai apoiar o Fifa Global Citizen Education Fund, projeto da Fifa que busca ampliar o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças ao redor do mundo.

A Copa do Mundo Fifa une o mundo como nenhum outro evento. Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais grato por saber que ele já está contribuindo para ampliar o acesso à educação de crianças em todo o mundo. Justin Bieber

A final da Copa do Mundo será realizada no dia 19 de julho, em Nova Jersey, às 16h (de Brasília). Atualmente, a competição está nas quartas de final e terá os jogos França x Marrocos, Espanha x Bélgica, Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça.