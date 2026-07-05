Fifa anula suspensão por cartão vermelho e libera artilheiro dos EUA para oitavas; Trump comemora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Folarin Balogun está liberado para atuar pelos Estados Unidos na partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica, que acontece nesta segunda-feira (6), em Seattle.

A Comissão Disciplinar da Fifa suspendeu os efeitos do cartão vermelho recebido pelo jogador na vitória sobre a Bósnia e Herzegovina.

Balogun, artilheiro da seleção americana com três gols no torneio, havia sido expulso aos 64 minutos da partida. O árbitro brasileiro Raphael Claus revisou o lance no VAR e decidiu pela expulsão, após o atacante pisar no tornozelo do bósnio Tarik Muharemovic.

A expulsão gerava suspensão automática de uma partida, prevista no regulamento da competição. A Fifa, no entanto, aplicou o artigo 27 do seu Código Disciplinar, que permite à entidade suspender total ou parcialmente uma sanção.

"Em aplicação do artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, a execução da suspensão automática de uma partida do jogador dos Estados Unidos, Folarin Balogun, fica suspensa por um período probatório de um ano", informou a entidade em comunicado neste domingo, sem explicar exatamente o motivo da decisão.

Isso significa que Balogun só cumprirá a suspensão se cometer nova infração de natureza e gravidade semelhantes dentro desse prazo de 12 meses.

Logo após a expulsão, dirigentes da Fifa e da federação americana chegaram a afirmar que a suspensão automática não poderia ser recorrida.

A decisão repercutiu até na Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, primeiro vencedor do Prêmio Fifa da Paz, comemorou a liberação do atacante em rede social neste domingo. "Obrigado à Fifa por fazer o que era certo e reverter uma grande injustiça", escreveu no Truth Social.

Com três gols e três assistências em três jogos disputados no Mundial, Balogun também acumula um cartão amarelo além do vermelho anulado. Os Estados Unidos podem chegar às quartas de final pela primeira vez desde 2002 caso vençam a Bélgica.