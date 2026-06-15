Fifa analisa o caso e estuda abrir processo após suposto gesto supremacista

(UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa analisa desde domingo (14) o caso do gesto feito por Shaun Evans, árbitro assistente do VAR na partida entre Alemanha x Curaçao, pela Copa do Mundo de 2026.

A reportagem apurou que a Fifa analisa o caso e estuda um processo disciplinar ao árbitro Shaun Evans, após um suposto gesto supremacista com a mão.

O episódio aconteceu antes da bola rolar entre Alemanha e Curaçao, pela Copa do Mundo. O assistente de vídeo australiano movimentou a mão direita fazendo um sinal de "OK" na apresentação da equipe de arbitragem para o jogo. O gesto de Shaun foi ganhando rápida repercussão nas redes sociais.

De forma curiosa, o protocolo de apresentação da equipe de arbitragem mudou nos jogos seguintes da Copa do Mundo. Nas partidas entre Holanda x Japão e Costa do Marfim x Equador, os árbitros de vídeo ficaram virados para os monitores, de forma estática.

ENTENDA

O gesto de "OK" pode significar "poder branco". Isso porque os três dedos esticados formam a letra "W" - referência à palavra white (branco) em inglês. Ao mesmo tempo, o círculo formado com mão representa a letra "P" - da palavra "power" (poder) em inglês.

O símbolo ganhou repercussão a partir de 2017, após contas falsas enviarem diversas mensagens sobre o tema.

A Liga Antidifamação, órgão americano que monitora crimes de ódio, também ressalta que o gesto não necessariamente tem uma conotação supremacista. A ADL destacou que o símbolo pode representar apenas uma aprovação de algo.

O jovem Jamal Musiala, atacante da Alemanha, costuma comemorar seus gols com um gesto similar. No entanto, o jogador já revelou que a origem do sinal é uma referência ao jogador de basquete Carmelo Anthony, ex-estrela e um dos maiores pontuadores da NBA.