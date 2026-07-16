Fifa abre investigação por faixa sobre Malvinas em comemoração da Argentina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa está investigando a exibição de uma faixa política sobre as Ilhas Malvinas durante a comemoração da Argentina pela classificação à final da Copa do Mundo. A seleção sul-americana venceu a Inglaterra de virada, por 2 a 1, nesta quarta-feira (15).

Logo após o apito final, jogadores da Argentina carregaram uma bandeira com o escrito "As Malvinas são argentinas". A iniciativa infringiu uma regra da Fifa, já que a entidade proíbe quaisquer manifestações políticas em campo, incluindo o uso de bandeiras, roupas e acessórios.

Fifa respondeu a um contato da reportagem nesta quinta-feira (16) e indicou que avaliando a situação. A entidade não apontou, de início, qual seria uma possível punição à equipe pelo ato.

"Como é procedimento padrão, o Comitê Disciplinar independente da Fifa está atualmente analisando os relatórios da partida e considerando as circunstâncias relevantes antes de decidir sobre eventuais medidas adicionais, com base no Código Disciplinar da Fifa", afirma a nota oficial da Fifa.