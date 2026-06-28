Ferran Torres é o atacante mais ineficiente da fase de grupos da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No futebol, existe uma métrica chamada xG, ou "gols esperados". Ela mostra a probabilidade de um chute resultar em gol com base em vários fatores, como o local da finalização, o tipo de passe que o jogador recebeu para chutar e a quantidade de marcadores na jogada.

Assim, quanto maior o xG de um jogador, mais chances claras de gol ele teve ao longo da Copa do Mundo.

Nesta edição, entre os jogadores com mais gols esperados está o espanhol Ferran Torres, 26. Segundo a Fifa, ele teve 1,99 gol esperado na fase de grupos, a sétima maior marca de todos os jogadores, à frente de Kylian Mbappé (1,72 gol esperado), por exemplo.

Mas, diferentemente de Mbappé, que já tem 4 gols nesta edição, Ferran Torres ainda não balançou as redes.

O espanhol revelado pelo Valencia e com boa passagem pelo Manchester City ganhou fama de perder gols quando chegou ao Barcelona.

Um dos episódios que o estigmatizou foi a partida contra o Napoli pela Europa League de 2021-2022. Na ocasião, Ferran até marcou um gol de pênalti, mas perdeu quatro chances claríssimas ao longo da partida. O peso dos erros foi tanto que Ferran saiu chorando de campo.

Torres conseguiu se recuperar nas temporadas seguintes. Nesta última, marcou 21 gols em 49 jogos disputados, além de ter dado 3 assistências: são seus melhores números na carreira. Mas ele continua a lidar com o peso da fama de desperdiçar chances.

Depois de marcar um gol impedido na partida contra a Arábia Saudita, o atacante foi flagrado, segundo a interpretação de leitura labial de torcedores, dizendo "por favor, que seja gol" enquanto o lance era revisado.

Na segunda partida da Espanha na Copa, dois dos gols da Fúria (apelido da seleção espanhola) foram marcados por Mikel Oyarzabal, a dupla de ataque de Ferran, que teve menos xG até aqui (1,7), mas converteu mais.

Além de Ferran, outros jogadores com xG alto na fase de grupos passaram em branco. É o caso de Enner Valencia, do Equador, e de Mehdi Taremi, do Irã.

Atualmente, Lionel Messi é o artilheiro da Copa do Mundo, com 6 gols marcados. Confira o ranking dessa e de outras estatísticas no Top 10 da Copa.