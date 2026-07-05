Federação belga se diz 'espantada' após Fifa anular suspensão de Balogun

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federação Belga de Futebol (RBFA, na sigla em inglês) reagiu com surpresa à decisão da Fifa de liberar o atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun, para a partida contra a Bélgica, na segunda-feira (6), em Seattle.

O jogador havia sido expulso na vitória sobre a Bósnia e Herzegovina e cumpriria suspensão automática, mas teve a pena suspensa pela Comissão Disciplinar da entidade --decisão que foi comemorada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Em comunicado, a federação disse que faltou "fair play" e que avalia suas opções.

A Fifa baseou a liberação no artigo 27 do Código Disciplinar, que permite suspender a aplicação de uma sanção já imposta.

A RBFA argumenta, porém, que o artigo 66.4 do mesmo código prevê que um cartão vermelho gera suspensão automática para a partida seguinte, regra aplicada em todos os outros casos até aqui no torneio.

A entidade cita ainda o artigo 10.5 do regulamento da Copa do Mundo, que trata da mesma automaticidade, e uma circular distribuída às federações em maio.

"A fim de resguardar os direitos legítimos de todas as seleções e proteger os princípios de fair play do esporte, tanto nesta Copa quanto em edições futuras, a RBFA está avaliando todas as opções possíveis", diz o texto.

O técnico de seleção belga, Rudi Garcia, também comentou o caso em entrevista coletiva neste domingo. Ele ironizou a data, comparando a decisão a uma pegadinha de primeiro de abril.

"Eu não sabia que o dia 5 de julho aqui equivalia ao 1º de abril na Europa. Foi uma descoberta para mim", disse Garcia, acrescentando que o comunicado da federação já resumia a posição do time. Para ele, é a primeira vez que algo assim ocorre na história da Fifa.

Apesar da crítica, o treinador afirmou que o foco segue no jogo. "Para nós, nada muda. Quem jogar, joga. Obviamente, ficamos um pouco surpresos, já que é véspera da partida. Temos que vencer os EUA, e não apenas o Balogun", completou.

Ao final, Garcia pediu que a imprensa não fizesse mais perguntas sobre o assunto. "Não percam mais tempo fazendo perguntas sobre isso. Agora, responderemos apenas a perguntas relacionadas aos aspectos esportivos", encerrou.