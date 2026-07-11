Federação alemã diz que tem acordo verbal com Klopp para treinar seleção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla original) disse, em nota, que chegou a um acordo com Jurgen Klopp, para assumir o comando da seleção.

Jurgen Klopp ainda não deixou o cargo de chefe global de futebol da Red Bull. Ele deve se reunir com a empresa nos próximos dias para acertar a saída.

Negociações entre Federação Alemã e Jurgen Klopp avançaram nesta sexta-feira (10). As partes se reuniram em Nova York para acertar detalhes de um possível contrato.

O técnico Julian Nagelsmann deixou a seleção alemã após a Copa do Mundo. A Alemanha foi eliminada pelo Paraguai na segunda fase da competição.

Seleção alemã têm feito campanhas ruins nos Mundiais desde o título de 2014. Em 2018 e 2022, a equipe não passou da fase de grupos.

Carreira de Klopp é marcada por trabalhos longos. Técnico desde 2001, ele treinou apenas três equipes: o Mainz 05 (2001 a 2008), o Borussia Dortmund (2008 a 2015), e o Liverpool (2015 a 2024).