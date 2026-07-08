FBI investiga argentinos por lavagem de dinheiro nos EUA

O FBI e autoridades federais dos EUA investigam movimentações financeiras feitas pela AFA (Associação do Futebol Argentino) em território americano, sob suspeita de fraude ou lavagem de dinheiro por meio do sistema financeiro do país. As informações são do jornal argentino La Nación, que entrevistou pessoas com conhecimento do caso que preferiram não se identificar.

Segundo o jornal, as autoridades americanas ouviram na semana passada o empresário argentino Guillermo Tofoni, CEO da World Eleven, uma das empresas na Argentina que detêm licença da Fifa para a organização de jogos amistosos internacionais de futebol. O depoimento foi dado por uma videoconferência que durou cerca de três horas, diz a reportagem do La Nación.

Os investigadores americanos buscam testemunhas que conheçam a gestão de Claudio "Chiqui" Tapia e Pablo Toviggino à frente da AFA e da TourProdEnter LLC, empresa do produtor teatral Javier Faroni que administrou o recebimento dos contratos comerciais internacionais da entidade.

Segundo o jornal, os investigadores também estudam convocar ex-integrantes do governo do presidente argentino Javier Milei que tiveram acesso a informações sobre a AFA ou participaram, fiscalizaram ou supervisionaram as operações da entidade nos últimos anos.

O La Nación afirma ter tido acesso a documentos que apontam para uma movimentação de pelo menos centenas de milhões de dólares por Tofoni e por Faroni e sua esposa, Erica Gillette, por meio de contas abertas em Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan e PNC Bank.