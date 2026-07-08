'Farei o possível para estarmos juntos de novo e mais fortes', diz Endrick

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick publicou pela primeira vez após a eliminação da seleção brasileira para a Noruega, no último domingo, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O atacante fez uma série de agradecimentos e se disse orgulhoso da história. Endrick ainda afirmou que a esperança de conquistar a Copa do Mundo seguirá sendo motivação nos próximos passos.

"Ainda é difícil pensar em como confortar todos como gostaria, mas sei que devo agradecer muitos. A Deus, pela oportunidade, a minha família, pelo carinho e suporte, e a todos os brasileiros pela torcida e incentivo. O orgulho pela nossa história e a esperança de voltarmos a conquistar o maior troféu vão continuar me guiando todos os dias, e em cada um, vou fazer o possível para estarmos juntos outra vez e mais fortes", publicou o jogador.

Endrick participou de quatro dos cinco jogos da seleção nesta Copa saiu do banco em todos. Ele só não entrou na estreia, durante o empate por 1 a 1 com Marrocos.

O atacante perdeu uma chance clara contra a Noruega. Quando o jogo ainda estava 0 a 0, ele saiu cara a cara com o goleiro Nyland, mas tirou demais e mandou para fora. Mais tarde, Haaland fez dois gols, Neymar descontou, e a seleção brasileira foi eliminada por 2 a 1.

Aos 19 anos, Endrick é um dos nomes mais fortes para o próximo ciclo da seleção. Após fechar a última temporada emprestado ao Lyon, da França, ele retorna ao Real Madrid com expectativa de conseguir espaço com o técnico português José Mourinho, recém-contratado.