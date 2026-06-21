Família real holandesa dança com elenco de Curaçao para celebrar 1º ponto em Copas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família real holandesa foi ao vestiário de Curaçao e dançou com os jogadores após o empate histórico da seleção caribenha com o Equador por 0 a 0. O território insular é parte do Reino dos Países Baixos.

O rei Willer-Alexander, a rainha Máxima e a princesa Ariane acompanharam a partida em Kansas City. Depois, parabenizaram com o técnio Dick Avocaat e celebraram o empate, que deu a Curaçao seu primeiro ponto em uma Copa do Mundo, com danças. A conta oficial da seleção postou o vídeo do momento em seu Istagram.

"Eles [a família real] estavam muito felizes. Eu estou orgulhoso. Eles me parabenizaram e dançamos. Esse é o nosso ambiente. Dançamos muito. Vi eles fazendo várias danças", disse o herói da partida, o goleiro Eloy Room, 37, que fez 15 defesas durante o jogo e segurou o ataque equatoriano.

"O rei, sua esposa e sua filha estiveram aqui conosco. Foi uma questão de respeito. Dançaram conosco, sorriram conosco e foi maravilhoso", disse Avocaat em entrevista coletiva.

O empate permitiu que Curaçao chegue à derradeira rodada da primeira fase do Mundial ainda com chances de classificação. Para sonhar com a vaga, precisa vencer a Costa do Marfim e torcer contra o Equador, que enfrenta a Alemanha.

A família real também assistiu neste sábado in loco à goleada da Holanda por 5 a 1 sobre a Suécia em Houston, pelo Grupo F.