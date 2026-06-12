Falta de ritmo faz Neymar virar dúvida para 2º jogo do Brasil na Copa

NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Neymar é dúvida também para a segunda partida diante do Haiti, no dia 19. Até a semana passada, fontes de dentro da seleção brasileira davam como certo que ele estaria à disposição. O prognóstico está sujeito a uma avaliação diária.

O camisa 10 está perto de retornar aos trabalhos com bola, mas já são 25 dias sem nenhuma atividade em campo desde a lesão de grau 2 na panturrilha direita no dia 17 maio. Ainda que ele esteja clinicamente apto e à disposição para o dia 19, a avaliação é a de que teria muito pouco tempo para retomar o ritmo.

A expectativa era de que ele retornasse ao gramado nesta semana, mas a última atividade antes da estreia acontece nesta sexta-feira (12) sem ele em campo.

O prazo para mudanças na seleção se encerra nesta sexta-feira (12) às 19h de Brasília. Se a seleção confirmar oficialmente o que tem sido dito ao longo da preparação, inclusive pelo técnico Carlo Ancelotti, Neymar será mantido no elenco sem ter participado de nenhum treinamento ao longo de toda a preparação.

A CBF segue sem informar uma data exata de retorno para o atacante. Ao longo dos dias de treninos em Nova Jersey, a imprensa tem se aglomerado perto da porta pela qual os jogadores saem a campo, aguardando a passagem de Neymar, que ainda não aconteceu.

O Brasil estreia na Copa da Mundo às 19h deste sábado (13), diante do Marrocos, no Metlife Stadium, em Nova Jersey. A segunda partida, diante do Haiti, será dia 19, na Filadélfia. A seleção fecha a primeira fase no dia 24, em Miami, enfrentando a Escócia.