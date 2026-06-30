Exame confirma lesão, e Paquetá desfalca o Brasil nas oitavas de final do Mundial

TEXAS, EUA (FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá foi submetido nesta terça-feira (30) a exames de imagem que confirmaram uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não especificou a gravidade do problema, mas é certo que o meio-campista não defenderá o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo (5).

De acordo com o comunicado da confederação, "o jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível". Ele continua integrado ao grupo, sem que um corte seja cogitado neste momento.

O camisa 20 sentiu a lesão no primeiro tempo da partida contra o Japão, na última segunda (20). Pouco antes do intervalo, foi ao chão, reclamando bastante de dor. Ele teve de ser amparado por Neymar e Endrick para deixar o gramado e, horas após a partida no NRG Stadium, em Houston, continuava mancando.

A situação é similar à vivida por Raphinha, que sofreu lesão na coxa direita no triunfo sobre o Haiti, no último dia 19. Na ocasião, o comunicado da CBF foi também vago. O atacante foi desfalque contra Escócia e Japão e ainda está em tratamento na tentativa de ficar à disposição para o jogo do fim de semana.

De qualquer maneira, Carlo Ancelotti terá que mexer na escalação adotada nas duas partidas mais recentes. Quando Paquetá se lesionou, com o Brasil em desvantagem no placar, o treinador optou pela entrada de um homem de área, Endrick, o que deixou Vinicius Junior mais aberto pela esquerda.

As circunstâncias do duelo certamente influenciaram na decisão, mas a adoção de um centroavante é uma das possibilidades. Outra é a entrada de outro homem de meio-campo, como o volante Danilo Santos. Há ainda a possibilidade de utilizar o atacante Martinelli em uma função de armação, pela meia esquerda, como ele foi utilizado diante dos japoneses.

O técnico procurará fazer os ajustes necessários a partir de quinta-feira (2). Após o treino desta terça, que só teve reservas de chuteiras no gramado do CT de Columbia Park, em Morristown, os atletas ganharam folga. Eles se reapresentarão à comissão técnica no fim da tarde de quarta (1º), no hotel que serve de base para a seleção, em Basking Ridge.

Ancelotti terá, então, três treinamentos para buscar a melhor formação para a partida de domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos arredores de Nova York. O adversário está sendo definido em duelo disputado neste momento, entre Costa do Marfim e Noruega, em Arlington, nas cercanias de Dallas.