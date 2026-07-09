Ex-zagueiro da Noruega vê Haaland acima de Ronaldo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-zagueiro norueguês Dan Eggen afirmou que Haaland está acima dos padrões de Ronaldo.

Eggen deu a declaração em entrevista ao jornal AS, da Espanha. Ele se baseou em números dos dois atacantes para explicar a sua afirmação.

Claro [está nos padrões de Ronaldo]. E até acima. Além dos gostos e opiniões, estão os números, que falam por si. Sua continuidade na produção de gols é quase incomparável. Ele é nosso farol e confiamos que ele seguirá assim. Dan Eggen, ao AS

Os números de Haaland na seleção norueguesa impressionam. São 62 gols marcados em 54 jogos disputados, ou seja, uma média superior a um por jogo. Nesta Copa, a sua primeira da carreira, são sete, sendo dois contra o Brasil. O norueguês está empatado com Mbappé na lista dos artilheiros deste Mundial e só atrás de Messi, que tem oito.

Ronaldo fez 62 gols defendendo a seleção brasileira, sendo 15 ao longo das quatro Copas em que esteve presente. Até 2014, ele era o maior artilheiro da história dos Mundiais. Depois, foi superado por Klose, Messi e Mbappé.

Dan Eggen fez parte da seleção da Noruega que derrotou o Brasil na Copa do Mundo de 1998. A geração atual repetiu o feito ao derrubar os brasileiros nas oitavas de final da atual edição, mas, na visão dele, há uma diferença no nível entre os dois times.

Sem dúvida [geração atual é melhor]. Baseamos nossos sucessos na organização defensiva e na ordem e agora há um arsenal ofensivo imponente. Defender não é mais a primeira coisa. Agora vamos atacar e vencer desde o início.Dan Eggen

A Noruega e Haaland seguem vivos na Copa do Mundo após eliminarem o Brasil nas oitavas. No próximo sábado, às 18h (de Brasília), a seleção encara a Inglaterra em jogo válido pelas quartas de final.