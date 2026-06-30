Ex-técnico da Coreia do Sul chega ao país sob proteção após ameaça de morte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hong Myung-bo, ex-técnico da Coreia do Sul, chegou ao Aeroporto Internacional de Incheon sob a proteção de mais de cem agentes de segurança, depois da eliminação na Copa do Mundo de 2026.

Segundo o jornal sul-coreano The Korea Herald, Hong Myung-bo recebeu ameaças de morte em um fórum de conversas na internet, após vaias e protestos de torcedores, que marcaram a despedida da seleção asiática no Mundial da Fifa.

A pressão da opinião pública coreana foi grande, e Hong pediu demissão do cargo no último domingo (28).

Ainda de acordo com o periódico, a ameaça ao ex-técnico e ex-jogador que mobilizou o aparato policial, postada num fórum online, dizia: "Irei ao Aeroporto de Incheon no dia em que Hong retornar e o matarei", considerada uma sinalização real de perigo.

A Coreia do Sul estreou com vitória contra a República Tcheca por 2 a 1, mas perdeu para México e África do Sul por 1 a 0. Os três pontos e a combinação dos resultados não foram o bastante para avançar ao mata-mata.

Hong e oito atletas da seleção incluindo Kim Min-jae, do Bayern de Munique; Hwang Hee-chan, do Wolverhampton; e Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain chegam na manhã desta terça-feira (30), conforme informou a KFA (Associação Coreana de Futebol).

Son Heung-min, que joga pelo Los Angeles FC, e os demais jogadores devem retornar na quarta-feira (1º), em horários diferentes.

ESCALADA DA TENSÃO

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, fez críticas públicas ao trabalho de Hong, após a eliminação no Mundial. As falas do chefe de estado foram recebidas pela população com indignação. O mandatário chamou o ex-treinador de "incompetente".

"Eu sinto não apenas confusão, mas também perplexidade com esse resultado inesperado [...] Se se seleciona uma pessoa incompetente como comandante, o resultado é óbvio", escreveu.

O ex-treinador anunciou a saída do comando da Coreia do Sul no centro de treinamento da equipe em Zapopan, no México, aindo no domingo. Na sequência, o retorno da delegação ao país se deu em meio a hostilidades.

Em abril deste ano, um tribunal de Seul decidiu que a nomeação de Hong se valeu de procedimentos falhos a contratação do ex-técnico ainda é investigada. O caso gerou revolta entre os torcedores que protestaram com imagens do personagem Pinóquio, em alusão a supostas mentiras.