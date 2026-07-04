Ex-goleiro Chilavert diz que Paraguai enfrentará 'equipe africana' contra a França

VANCOUVER, CANADÁ (FOLHAPRESS) - O ex-goleiro paraguaio José Luis Chilavert disse que o Paraguai enfrentará uma "seleção da África" quando jogar contra a França nas oitavas de final da Copa do Mundo, na Filadélfia, no sábado.

O ex-jogador de 60 anos publicou uma captura de tela nas redes sociais com comentários que ele atribuiu ao ex-atacante francês Christophe Dugarry, dizendo que o Paraguai seria goleado pela França na partida.

"Christophe, você está certo. Em 1998, enfrentamos os franceses e agora o PY [Paraguai] vai enfrentar uma seleção da África", postou Chilavert nas redes sociais.

Dugarry fez parte da seleção francesa que venceu a Copa do Mundo de 1998, derrotando o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas de final.

A Federação Francesa de Futebol não respondeu a um pedido de comentário feito pela Reuters.

Dado o histórico de declarações de Chilavert, o comentário sobre o número de jogadores com ascendência africana na seleção francesa foi entendido como preconceituoso e racista.

O ex-jogador com frequência republica em suas redes sociais críticas à imigração, elogios ao presidente argentino Javier Milei e ao primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu.

Em 2024, Chilavert chamou o brasileiro Vinicius Junior de "maricón", um termo pejorativo para dizer que alguém é gay. O ex-goleiro comentava uma entrevista em que o brasileiro chorou ao falar do racismo sofrido na Espanha, onde joga.

"Pão e circo. O primeiro a insultar e atacar os rivais é ele. Não seja veado, o futebol é para homens", escreveu.

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Paraguai x França

Filadélfia, sábado (4), às 18h

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