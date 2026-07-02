Ex-Botafogo se oferece para treinar seleção do Japão após Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-Botafogo e ídolo japonês, Keisuke Honda se ofereceu para assumir o comando técnico da seleção do Japão após a eliminação para o Brasil na segunda fase da Copa do Mundo.

O QUE ACONTECEU

Honda pediu para ser testado. O japonês fez uma publicação em sua conta no X onde comenta os rumores de renovação do atual técnico, Hajime Moriyasu, e avisa: "se eu perder a Copa da Ásia, podem me demitir".

Acho que teremos opiniões a favor e contra, mas vou dizer mesmo assim... Vi a notícia de que estão oferecendo a Hajime Moriyasu um contrato de um ano para continuar, mas se for uma oferta de transição porque não há candidatos viáveis para o próximo treinador, então me testem por um ano. Se perdermos a Copa da Ásia, podem me demitir sem discussão. Eu topo esse desafio. Keisuke Honda

Enquanto se oferece para treinar o Japão, Honda ainda está em atividade como jogador. Recentemente, o meia, que tem 40 anos, foi anunciado pelo Jurong, de Singapura, como principal reforço para a temporada. Ele vem de uma pausa de cerca de dois anos na carreira.

Como jogador, Honda somou 98 jogos pela seleção japonesa entre 2008 e 2018. Ele disputou as Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018.

Honda foi comentarista na Copa do Mundo. Ele fez parte da equipe da emissora japonesa NHK.

Ser treinador não é algo novo para Honda. Entre 2018 e 2023, o japonês assumiu o projeto da seleção de Camboja para desenvolver o futebol local e comandar a seleção em algumas oportunidades.

A seleção japonesa vive incerteza sobre o seu comando técnico. O contrato de Hajime Moriyasu vai apenas até o final deste mês e não há uma indicação clara de qual caminho a federação local vai seguir. O treinador está no cargo desde 2018 e tem mais de 100 jogos no comando.

O Japão caiu na segunda fase da Copa do Mundo. A seleção estreou com um empate por 2 a 2 com a Holanda, depois goleou a Tunísia por 4 a 0 e fechou a primeira etapa empatando com a Suécia por 1 a 1. No mata-mata, saiu vencendo o Brasil por 1 a 0, mas levou o empate no começo do segundo tempo e a virada nos acréscimos.