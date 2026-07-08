Europa domina quartas de final pela quarta edição consecutiva da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seleções europeias serão maioria nas quartas de final pela quarta edição consecutiva da Copa do Mundo.

No Mundial de 2026, seis das oito melhores equipes são do continente. Completam a lista uma seleção sul-americana e uma africana.

O cenário se repete desde a Copa de 2014, disputada no Brasil. Na Copa de 2010, na África do Sul, os sul-americanos foram maioria, com Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai nas quartas.

O controle também se traduz em títulos do Mundial. Das cinco últimas edições, quatro foram vencidas por europeus. A Argentina, de Lionel Messi, que venceu a Copa de 2022, no Qatar, foi a exceção.

Os europeus também tiveram seis entre as oito melhores em 2018, 2006 e 1998. Diferentemente desses Mundiais, porém, a presença de equipes sul-americanas é menor desta vez.

Em 2018, 2006 e 1998, duas seleções da América do Sul disputaram as quartas de final. Agora, além da Argentina, única representante sul-americana, a fase conta com Marrocos, representante da África.

É a primeira vez que uma seleção africana alcança as quartas de final em duas edições da Copa do Mundo. Em 2022, Marrocos chegou às semifinais e se tornou o primeiro país do continente a atingir essa fase. Antes disso, Camarões, Senegal e Gana haviam atingido as quartas, uma vez cada um.

Também é a primeira vez na história da Copa do Mundo que Brasil, Alemanha e Itália ficam fora, simultaneamente, das oito melhores seleções da competição.

CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL

**Quinta-feira (9)**

17h - França x Marrocos

**Sexta-feira (10)**

16h - Espanha x Bélgica

**Sábado (11)**

18h - Noruega x Inglaterra

22h - Argentina x Suíça

França e Marrocos abrem as quartas de final em uma reedição da semifinal da Copa de 2022, no Qatar. Na ocasião, os franceses venceram por 2 a 0 e avançaram à decisão, na qual foram derrotados pela Argentina de Messi.

A equipe de Mbappé chega como favorita após terminar em primeiro lugar no Grupo I e eliminar Suécia e Paraguai no mata-mata. Os marroquinos avançaram na segunda colocação do Grupo C, o mesmo do Brasil, antes de superarem Holanda e Canadá nas fases eliminatórias.

Na sexta-feira, Espanha, de Lamine Yamal, e Bélgica, do goleiro Courtois, protagonizam um duelo europeu. Quem avançar enfrentará França ou Marrocos na semifinal.

Os espanhóis chegam à sua melhor campanha desde o título mundial de 2010, embalados pela vitória sobre Portugal nas oitavas. A seleção também é a única que chega às quartas sem sofrer gols na Copa.

A Bélgica, por sua vez, eliminou o Senegal na fase de 32 seleções e goleou os anfitriões Estados Unidos por 4 a 1 nas oitavas, em confronto marcado pela polêmica escalação do atacante Balogun.

O americano havia sido expulso na vitória contra a Bósnia no primeiro jogo do mata-mata, mas teve a suspensão retirada pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) depois de intervenção de Donald Trump.

No terceiro duelo das quartas, Noruega e Inglaterra colocam frente a frente dois dos principais artilheiros da competição. Erling Haaland, com sete gols, e Harry Kane, com seis, são as principais esperanças de gols de suas seleções.

Os noruegueses eliminaram Costa do Marfim e Brasil no mata-mata, enquanto os ingleses deixaram para trás República Democrática do Congo e México.

Fechando as quartas de final, no sábado (11), às 22h, Argentina e Suíça fazem um confronto entre sul-americanos e europeus. A equipe de Lionel Messi chega após duas classificações dramáticas, diante de Cabo Verde e Egito. Já a Suíça avançou ao derrotar Argélia por 2 a 0 e eliminar a Colômbia nos pênaltis.

A Argentina tenta defender o título conquistado em 2022, com o brilho de Messi, artilheiro do Mundial de 2026, com oito gols.

A Suíça iguala a melhor campanha de sua história em Copas do Mundo. Até hoje, seu melhor resultado foi justamente as quartas de final, em 1934, 1938 e 1954.