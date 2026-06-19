EUA dominam Austrália no 1º tempo, ganham por 2 a 0 e se garantem nos mata-matas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dominantes no primeiro tempo, os Estados Unidos venceram a Austrália por 2 a 0 na segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (19), em Seattle, e asseguraram com uma rodada de antecedência a classificação para a fase de 32 seleções, o primeiro mata-mata desta edição ampliada, com 48 países.

Com a vitória, os americanos chegaram a seis pontos e assumiram a liderança isolada do Grupo D.

Os Estados Unidos abriram o placar aos 11 minutos do primeiro tempo com um gol contra do australiano Cameron Burgess, após cruzamento pela esquerda do artilheiro Folarin Balogun, com dois gols no torneio.

A goleada dos EUA de 4 a 1 sobre o Paraguai, no jogo de abertura do grupo, havia começado da mesma forma, com um gol contra do volante são-paulino Damián Bobadilla.

O gol no início ajudou a tranquilizar a torcida americana, preocupada com a ausência do ponta-esquerda Christian Pulisic, um dos astros do time. Ele ficou de fora do duelo com a Austrália por causa de uma lesão na panturrilha esquerda, sofrida na partida contra o Paraguai.

Alex Freeman ampliou o placar de cabeça, aos 43 minutos, em gol validado na checagem do VAR após suspeita de impedimento -Balogun estava em posição irregular, mas não participou da jogada.

Bem organizada, a equipe dos EUA dominou a partida no primeiro tempo e obrigou a Austrália a permanecer no campo de defesa, com raras oportunidades de contra-ataque.

"Os EUA foram excelentes. A Austrália foi péssima." Foi assim que o ex-atacante da seleção inglesa Wayne Rooney sintetizou o primeiro tempo durante a transmissão da BBC.

O domínio americano acabou no segundo tempo, com muito mais oportunidades claras de gol para a seleção da Oceania após as substituições feitas pelo treinador Tony Popovic.

A pressão, porém, não foi suficiente: a Austrália desperdiçou todas as chances de diminuir o placar, e o duelo terminou nos 2 a 0 conquistados pelos EUA no primeiro tempo.

O time da Oceania, que havia derrotado a Turquia na estreia por 2 a 0, pega o Paraguai na quinta (25). Com três pontos, está na vice-liderança do Grupo D.

O resultado dos EUA nesta sexta consolida o bom desempenho dos três países anfitriões.

O México estreou ganhando de 1 a 0 da Coreia do Sul, enquanto o Canadá conquistou sua primeira vitória no Mundial, uma goleada de 6 a 0 contra o Qatar, depois de empatar com a Bósnia e Herzegovina por 1 a 1. Na quarta (24), o México enfrenta a República Tcheca.