'Eu tenho cinco', diz Matheus Cunha para japoneses após virada na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Matheus Cunha fez referência aos cinco títulos da seleção brasileira em provocação após a virada por 2 a 1 sobre os japoneses nesta segunda-feira (29).

A vitória confirmou a classificação do Brasil para as oitavas da Copa do Mundo, em que enfrentará o vencedor entre Costa do Marfim e Noruega, que jogam nesta terça (30).

"Eu tenho cinco", disse em inglês o jogador do Manchester United, que também fez o sinal de cinco com a mão e depois o gesto de "calma" em direção aos adversários. Pela transmissão, não foi possível identificar a quem ele direcionou a fala.

Antes da partida, o atacante Kento Shiogai, reserva da seleção japonesa na Copa do Mundo, provocou polêmica ao declarar que a seleção brasileira não é mais a mesma de antigamente.

"Sim, dá para jogar de igual para igual, sinceramente", disse ele à agência Kyodo News. "Também não acho que seja aquele Brasil de antigamente. Então, justamente por isso, acho que precisamos entrar para dominar o jogo de verdade. Mas, ainda assim, se aparecerem momentos difíceis, espero que nós, os jogadores que estão no banco, consigamos ajudar e salvar o time", afirmou.

"É bom que eles continuem falando para continuar motivando nosso time. Com muita humildade, a gente está seguindo trabalhando muito firme rumo ao nosso objetivo. A gente deixa esse tipo de fala para os adversários, que eles continuem falando bastante para motivar a gente", afirmou o zagueiro Marquinhos após a fala do japonês, ainda antes da partida.

A torcida japonesa estava confiante para a perfomance de sua seleção, considerada uma das mais promissoras dos últimos anos. As expectativas se confirmaram quando Sano abriu o placar aos 27min do primeiro tempo.

O Brasil acordou na etapa final, empatando com Casemiro de cabeça e virando com Gabriel Martinelli nos acréscimos para garantir a vaga nas oitavas. A partida está marcada para as 17h de domingo (5).