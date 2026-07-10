'Eu não queria sair, mas o treinador tomou a decisão', afirma Courtois após derrota

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando Courtois caiu no chão, um pouco antes da parada para hidratação, parecia que o goleiro estava ganhando tempo para Bélgica, sufocada pela seleção da Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, na qual saiu derrotada por 2 a 1.

No entanto, a contusão na região do quadril pareceu realmente séria quando ele deixou o campo aos 25min do segundo tempo, às lágrimas, para a entrada do reserva Lammens.

"Eu não queria sair, mas o treinador tomou a decisão dele. E não há problema nenhum nisso. Mas, nesses tipos de jogos, você naturalmente quer continuar jogando", disse o jogador para a emissora belga RTBF.

"Já senti esse tipo de dor antes, no Real Madrid. Eu conseguia sentir a dor e ficava difícil afastar a bola", explicou Courtois.

Até a saída do camisa 1, o jogo estava empatado em 1 a 1, com Courtois como um dos principais nomes da seleção belga. Mas aos 43min do segundo tempo, Cubarsí chutou de fora da área, Lammens foi mal para a bola e deu rebote; Mikel Merino, do Arsenal, correu para a bola e marcou o gol que deu a vitória aos espanhóis.

Para Courtois, até o gol, "controlamos bem a partida contra os campeões europeus. O segundo gol foi uma pena, mas isso é futebol. Muitos achavam que seria um jogo fácil para a Espanha. É uma pena sofrer aquele gol, mas Senne [Lammens] é um goleiro muito bom. No futebol, tudo se resume aos detalhes", analisou.

O goleiro não cravou seu futuro em relação à seleção, mas afirmou que pretende ficar um período ausente para priorizar sua recuperação total. "Devemos nos orgulhar desta equipe. Conseguimos incomodar os campeões europeus. Há uma boa mentalidade entre os jovens e muito talento surgindo", completou.