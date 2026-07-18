Estratégia de Tuchel em semifinal foi criticada por jogadores, diz jornal
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, foi criticado por jogadores de sua seleção após a eliminação para a Argentina na Copa do Mundo.
De acordo com o jornal Sky Sports, os ingleses "ficaram perplexos" principalmente com as substituições realizadas pelo treinador.
Alguns jogadores ingleses acreditam que a estratégia adotada pelo treinador prejudicou a Inglaterra. Após estar vencendo por 1 a 0, Tuchel fez substituições defensivas, recuando o time e permitindo que a Argentina crescesse na partida, chegando à virada para 2 a 1.
Uma das substituições foi a entrada do zagueiro Konsa no lugar do atacante Gordon, autor do gol inglês. Tuchel se defendeu afirmando na coletiva pós-jogo que continua acreditando que sua tática não estava errada.
Segundo a Sky Sports, não há indícios de um "racha" no vestiário ou algo do tipo. Apesar de estarem descontentes, a maior parte dos jogadores ainda apoia Thomas Tuchel no comando da seleção inglesa.
O treinador afirmou que fica na Inglaterra até a Euro 2028. Os ingleses serão anfitriões do torneio, ao lado de Escócia, País de Gales e Irlanda.