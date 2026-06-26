Estátua de Messi vira alvo de piadas na internet por formato esquisito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma estátua em homenagem ao jogador da seleção argentina Lionel Messi foi inaugurada em Cutral Co, uma cidade localizada na Patagônia. A escultura, feita de aço e metal, tem 26 metros de altura.

No entanto, por conta do formato da estátua, que ficou esquisito dependendo da forma como era observada, ela chamou a atenção de muitos usuários na internet, tornando-se alvo de piadas e memes.

Muitos internautas se questionaram por que haviam colocado a estátua dessa forma e também criticaram a maneira como o rosto do jogador foi desenhado. "Essa provavelmente é a estátua mais feia que vi na minha vida", disse um usuário.

"Não fizeram isso, não. Como ninguém pensou no resultado?", escreveu outro.

Segundo a The Associated Press, o criador da escultura é o argentino Aldo Beroisa, 61, que já havia feito outras esculturas para a cidade. Em uma postagem feita no Instagram, Beroisa disse que a estátua ainda não está pronta e que detalhes como a pintura serão feitos posteriormente.

A cidade, que não é tão conhecida em comparação com outras da região, espera que a estátua se torne um novo ponto turístico.

O jogador recentemente havia se tornado o maior artilheiro na história da Copa do Mundo após fazer dois gols contra a Áustria.