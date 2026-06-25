'Estamos jogando como equipe agora', diz Ancelotti sobre seleção brasileira

FLÓRIDA, EUA (FOLHAPRESS) - "Calma! Calma! Muita calma!", disse o técnico Carlo Ancelotti, em uma de suas respostas na entrevista concedida após a vitória por 3 a 0 do Brasil sobre a Escócia. O italiano havia sido questionado sobre o recado que daria aos milhões de torcedores empolgados com o time, mas a mensagem valia para ele mesmo, que precisou conter o próprio ânimo.

O treinador gostou bastante da atuação de sua equipe na noite de quarta-feira (24), em Miami Gardens. Na sua visão, a equipe cresceu significativamente desde a estreia na Copa do Mundo, um empate por 1 a 1 com Marrocos, e subiu de produção também em relação ao triunfo por 3 a 0 sobre o frágil Haiti, na semana passada.

"Agora, estamos jogando como uma equipe. Esse era o objetivo. Não estamos perfeitos, há coisas em que podemos melhorar, sobretudo no ritmo, pode ser um pouco mais rápido. Mas estou contente porque depois do primeiro jogo melhoramos muito. Estamos sólidos. Isso é o mais importante, porque agora vem o mata-mata. Em mata-mata, solidez é muito importante", afirmou.

O Brasil vai estrear na etapa de jogos eliminatórios do Mundial na próxima segunda-feira (29), em Houston. O adversário ainda será definido. Os três possíveis oponentes -Holanda, Japão e Suécia- foram elogiados pelo comandante verde-amarelo, que, apesar disso, vê boa possibilidade de sucesso.

"Estamos cometendo menos erros com a bola e estamos mostrando mais efetividade na frente. Gostei da equipe, a gente se defendeu bem também nos escanteios. A equipe está melhorando e pode melhorar um pouco mais. Ficou uma boa impressão, o objetivo de chegar em primeiro foi alcançado. Agora, como se diz no Brasil, pé no chão", disse.

Ancelotti lembrou em uma de suas respostas que a seleção não conquista o Mundial desde 2002. São 24 anos de jejum, o que alimenta a expectativa e também a pressão. Ele demonstrou maior otimismo do que exibira anteriormente e falou em "deixar o povo do Brasil feliz", ciente de que só será bem avaliado com um resultado.

"Estamos trabalhando para fazer o melhor. Mas o objetivo não é jogar bem. Nós sabemos que jogando bem é mais fácil ganhar, mas o objetivo é ganhar. O treinador só é bem julgado se ganha. Não importa se jogou bem. Se ganhou, jogou muito bem. Se não ganhou, jogou mal. Entendo isso muito bem", declarou.

"De qualquer maneira, estou satisfeito porque o time está melhorando. Eu gosto de falar do time, não da individualidade. É claro que temos grandes individualidades, ótimos jogadores, mas gosto de falar de atitude, de como o time é capaz de jogar", acrescentou, antes de apontar qual atitude espera agora. "É mata-mata. Coração forte!"