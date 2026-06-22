'Estamos bem', diz Scaloni após polêmica com família de Messi

DALLAS, EUA (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, afirmou que a equipe está pronta para o duelo contra a Áustria pela segunda rodada do grupo J na Copa do Mundo contra a Áustria nesta segunda-feira (22), a despeito da recente polêmica envolvendo o craque Lionel Messi e sua família.

"Precisávamos começar com essa pergunta? Estamos bem, estamos prontos para o jogo de amanhã", respondeu Scaloni ao ser questionado sobre a atual situação do camisa 10 da alviceleste. A família do astro argentino teve de divulgar um comunicado negando a morte do pai do jogador, Jorge Messi, após uma jornalista argentina divulgar sua suposta morte.

O treinador também acrescentou que Messi foi devidamente acolhido por toda a delegação neste momento delicado que atravessa em meio ao torneio da Fifa.

"Acreditamos firmemente que o grupo supera tanto as situações boas quanto as ruins. É sempre melhor vivenciar as coisas, compartilhá-las, ao lado de um amigo. É o que todos nós sentimos. Ele também sente isso. Prefiro não acrescentar nada mais sobre o assunto", afirmou.