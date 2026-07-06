'Estamos alertas', diz Scaloni após eliminação de favoritos na Copa

ATLANTA, GEÓRGIA (FOLHAPRESS) - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, afirmou que o calendário de jogos dos principais atletas em grandes clubes na Europa tem afetado o nível dos jogos na Copa do Mundo, com seleções consideradas favoritas eliminadas precocemente.

"Creio que o Mundial está sendo complicado para todos. Parecia que a França estava um pouco à frente, mas enfrentou dificuldades contra o Paraguai, que já havia eliminado a Alemanha também com dificuldades. Não há seleção que tenha tido uma partida fácil", afirmou o treinador argentino nesta segunda-feira (6) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, onde a alviceleste volta a campo na terça-feira (7), contra o Egito.

"Há condições diferentes em relação a outros Mundiais porque a maioria dos jogadores jogou muitas partidas neste ano e estão sentindo. Por isso, o nível não é o que estamos acostumados", acrescentou o técnico da alviceleste.

Scaloni também voltou a criticar a disposição dos jogos da Copa do Mundo, com menor tempo de descanso entre as partidas durante a fase eliminatória em comparação com a fase de grupos.

"Creio que, mais perto do final, mais descanso tinha que ter, porque já foram jogadas mais partidas", assinalou o treinador.

Após eliminar Cabo Verde na sexta-feira (3), a seleção argentina volta a campo contra a seleção egípcia às 13h de terça-feira, no climatizado estádio rebatizado temporariamente como Atlanta Stadium, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Scaloni acrescentou que o Brasil "enfrentou um grande rival" na eliminação diante da Noruega, e emendou que "estamos alertas porque o Egito também é um bom rival".

"A seleção do Egito é muito boa, tem jogadores experientes, com um treinador que já trabalha há um tempo com a equipe, com um estilo de jogo definido. É verdade que só venceram uma partida, mas complicaram o jogo contra todos os rivais e amanhã será o mesmo", afirmou o técnico.

Ele disse ainda que Mohamed Salah é um "grande jogador e vai ser um prazer enfrentá-lo", mas enfatizou que o trabalho da comissão técnica é analisar toda a equipe africana.