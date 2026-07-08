Estado de saúde de Carlos Alberto Parreira piora

Carlos Alberto Parreira, 83, passou por uma traqueostomia nesta terça (7). O procedimento cria uma abertura no pescoço e insere uma cânula para ventilação artificial. Segundo boletim médico, Parreira não previsão de alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

"Ele permanece sedado, em diálise e seu estado de saúde, embora grave, é estável", informa a nota.

Parreira foi internado na UTI do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, por conta de uma inflamação pulmonar. O ex-técnico da seleção brasileira está hospitalizado desde 16 de junho.

Parreira integrou a comissão técnica da seleção tricampeã mundial em 1970, atuando como preparador físico sob o comando de Zagallo. Em 1994, os papeis se inverteram e o Parreira comandou a seleção canarinho na conquista do tetra, nos Estados Unidos.