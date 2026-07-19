Estádio da final tem esquema de segurança reforçado por presença de Trump
NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - A presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no MetLife Stadium fez que o esquema de segurança fosse reforçado para a final da Copa do Mundo em Nova Jersey.
Diferente de todos os jogos no país, o acesso ao estádio foi restrito a apenas torcedores com ingressos e jornalistas credenciados para acompanhar Argentina e Espanha, neste domingo (19), as 16 horas (horário de Brasília).
Por conta de Trump, a entrada ao MetLife foi antecipada para 9 horas da manhã (horário local), seis horas antes da partida. Normalmente, o acesso só era permitido quatro horas antes do início do jogo.
A Fifa comunicou aos credenciados que o acesso ao estádio seria fechado quatro horas antes da partida e pediu para que as pessoas chegassem o mais cedo possível ao palco da final.
Longas filas foram formadas para entrar no estádio. Até mesmo lendas do futebol, como Gabriel Batistuta e Dunga, tiveram de aguardar para entrar no estádio.
A revista de segurança da entrada também foi mais minuciosa, com a proibição até de líquidos.
Além de Donald Trump, a final da Copa do Mundo terá shows no intervalo. A programação conta com Madonna, Justin Bieber, Post Malone e Shakira.