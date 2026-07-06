'Esses caras são perdedores': Neto detona após queda do Brasil na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador Neto não poupou críticas aos jogadores do Brasil após a derrota para Noruega por 2 a 1, na noite deste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Na transmissão da Rádio Bandeirantes, o comentarista 'poupou' Neymar, mas disparou críticas ao técnico Carlo Ancelotti e aos jogadores Danilo, Raphinha e Casemiro pela queda do Brasil no Mundial. "Agora o Neymar que chora no meio de campo. Não tem que chorar, não, meu irmão. Você não foi titular, os caras não te colocaram, levaram o Danilo, o Raphinha e jogadores que não tinham condições".

"Casemiro que ele [Ancelotti] bancou, Danilo que ele [Ancelotti] bancou, uma geração perdedora, uma geração que não ganhou p** nenhuma. Tem seis jogadores aí que ganharam uma Copa América e só", disse Neto.

O ex-jogador classificou como "vergonhosa" a campanha brasileira na Copa do Mundo de 2026. "Foi vergonhoso desde o começo e tudo o que aconteceu antes desse jogo. A gente viu um 'jogamos bem o primeiro jogo', bem 'um tempo e meio' e foi uma vergonha. Foi uma campanha vergonhosa e esses caras são perdedores. É uma geração de mentira."

Com a derrota para a Noruega, o Brasil se despediu da Copa do Mundo com a pior campanha desde o mundial de 1990. Na história do torneio, o seleção brasileira só ficou fora do grupo dos oito primeiros outras duas vezes: em 1934 e 1966.