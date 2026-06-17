Esposa diz que Gabriel Magalhães recusou convocação em 2022 pela filha
RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gabrielle Figueiredo relembrou uma decisão do zagueiro Gabriel Magalhães que gerou polêmica em 2022: ele "negou" uma convocação das Eliminatórias da Copa para estar presente no nascimento da filha, em entrevista ao podcast Elas que Jogam.
Ela disse que o jogador comunicou a decisão ao então técnico Tite quando ela estava perto de dar à luz. "Teve uma convocação do Brasil, na época era o Tite, e o Gabriel falou pra ele, tipo: 'Olha, minha esposa tá com 40 semanas...'", afirmou em entrevista à apresentadora Karla Felmanas.
Gabrielle afirmou que o tema ainda rende críticas ao zagueiro. "E até hoje muita gente critica ele por essa decisão, que foi muitos anos atrás, que ele, entre aspas, negou estar...", disse.
A influenciadora contou que a filha nasceu no mesmo dia em que a seleção brasileira estava em campo. "E coincidentemente ela nasceu no dia que o Brasil tava jogando", afirmou Gabrielle, que disse não lembrar o resultado da partida.
Ela e Gabriel Magalhães são pais de Maya, de 4 anos. Gabrielle disse que o parto foi normal e relacionou a decisão do jogador ao desejo de acompanhar o nascimento da filha.
RELAÇÃO ENTRE ESPOSAS E NAMORADAS DE JOGADORES
Gabrielle afirmou que mantém amizade com outras mulheres de atletas de maneira mais reservada. Ela citou proximidade com Isabella, namorada de Gabriel Martinelli, por causa da rotina ligada ao Arsenal. "Eu sou muito próxima da Isabella, do Gabriel Martinelli, porque ele joga no Arsenal e tamo juntas em todas as viagens do Arsenal", afirmou.
A influenciadora também mencionou outras companheiras de jogadores e disse que a aproximação começou na Copa América. "Mas tem as outras meninas, tipo a Tay, do Raphinha, a Duda, do Paquetá, a Ana Lídia...", disse, antes de relatar que o grupo mantém contato e organiza encontros.