Esperança de Portugal, Pedro Neto encerra má fase às vésperas da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O talento de Pedro Neto é indiscutível, mas o faro de gol sempre foi apontado como a principal lacuna em seu jogo. Felizmente para Portugal, essa escrita traz uma esperança de mudança às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Ao marcar na vitória desta quarta-feira (10) da seleção lusitana sobre a Nigéria, em amistoso disputado em Leiria, o atacante encerrou uma incômoda seca que já assombrava a reta final de sua temporada 2025/26.

ÚLTIMO GOL DO PORTUGUÊS

O jejum de Pedro Neto já durava quase quatro meses. Curiosamente, seu último momento de artilheiro havia sido de gala: um hat-trick avassalador no dia 13 de fevereiro, quando brilhou com a camisa do Chelsea na vitória sobre o Hull City, pela Copa da Inglaterra. Desde então, o caminho das redes parecia bloqueado.

Mesmo sem marcar, o jogador conseguiu se manter útil em alguns momentos por meio de seu papel de garçom. Nos 18 jogos em que passou em branco, Pedro Neto compensou a falta de gols e a má fase do Chelsea distribuindo seis assistências para seus companheiros.

O atacante atingiu a marca de 11 gols e 11 assistências em 60 partidas oficiais na temporada 2025/26, somando suas atuações pelo Chelsea e pela seleção portuguesa.

AGENDA DE PORTUGAL

Com a confiança renovada, Pedro Neto e a seleção de Portugal se preparam para dar o pontapé inicial na Copa do Mundo de 2026. Os lusitanos estreiam na próxima quarta-feira, dia 17, contra a República Democrática do Congo. Na sequência da fase inicial, a equipe enfrenta Uzbequistão e Colômbia pelo grupo J.