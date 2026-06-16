Espanhol é escalado para apitar Brasil x Haiti na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou que o espanhol Alejandro Hernández será o árbitro do jogo entre Brasil e Haiti, na próxima sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O duelo começa às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia.

O trio será todo espanhol. Hernández será auxiliado por José Enrique Naranjo e Diego Sánchez. O VAR não foi divulgado pela Fifa.

Hernández tem 43 anos e é um dos árbitros de maior destaque na Espanha. Nesta temporada, ele apitou uma edição do clássico entre Barcelona e Real Madrid, em maio, e que terminou com vitória do time da Catalunha por 2 a 0.

O espanhol apitou cinco jogos da Champions nesta temporada. O principal foi entre PSG e Chelsea, nas oitavas de final, e que terminou com vitória dos franceses por 5 a 2. No cenário de seleções, apitou a derrota da Itália para a Noruega por 4 a 1, nas Eliminatórias, e que definiu a ida dos italianos para a repescagem da Copa.

Ele já foi centro de uma polêmica antes de um clássico. Em 2025, antes de uma edição de Real x Barcelona, o time de Madri publicou um vídeo reclamando da escolha e com lances polêmicos de Hernández. Além disso, o clube expôs uma suposta entrevista dele para um jornal quando era criança em que admitia ser fã de Romário e Laudrup, atletas do Barcelona na época.