Espanha vence, avança em 1º e elimina Uruguai após frango de Muslera
GUADALAJARA, None (UOL/FOLHAPRESS) - A Espanha contou com um frangaço do goleiro Fernando Muslera, venceu o Uruguai por 1 a 0 em Guadalajara e garantiu a liderança do grupo H da Copa do Mundo. A derrota, na última rodada da fase de grupos, também causou a eliminação dos uruguaios, novamente na primeira fase.
O gol espanhol foi marcado por Álex Baena. Aos 41 minutos do primeiro tempo, ele girou batendo, viu a bola pingar no chão e passar entre as mãos de Muslera. No intervalo, o goleiro de 40 anos foi substituído pelo reserva Sergio Rochet.
Com a vitória, a Espanha chegou aos 7 pontos e garantiu a liderança do grupo H. Na segunda fase, os espanhóis enfrentarão o 2º colocado o grupo J o adversário sairá do duelo direto entre Áustria e Argélia, que definem o 2º lugar neste sábado (27), às 23h (de Brasília). A estreia da Espanha no mata-mata será na próxima quinta-feira (2), às 16h.
Já o Uruguai ficou com 2 pontos, caiu para o 3º lugar devido ao empate entre Cabo Verde e Arábia Saudita e está eliminado da Copa os cabo-verdianos avançaram em 2º lugar, com 3 pontos. O Uruguai não poderá sonhar nem com uma vaga entre os 8 melhores terceiros, já que possui a 11ª melhor campanha. Esta é a segunda eliminação seguida dos uruguaios na fase de grupos.
COMO FICOU O GRUPO H
1. Espanha: 7 pontos2. Cabo Verde: 3 pontos3. Uruguai: 2 pontos (-1 de saldo)4. Arábia Saudita: 2 pontos (-4 de saldo)
O FRANGO QUE DECRETOU A QUEDA
O Uruguai chegou para a partida decisiva desta sexta-feira (26) precisando de um resultado positivo para tentar a classificação, mas o frango de Fernando Muslera impediu o sonho dos uruguaios de voltarem ao mata-mata da Copa do Mundo. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Álex Baena chutou girando, e a bola pingou antes de chegar ao goleiro da Celeste, que deixou ela passar entre suas mãos. No intervalo, o técnico Marcelo Bielsa tirou o goleiro de 40 anos que já tinha falhado nas outras partidas e o substituiu por Sergio Rochet, do Internacional.
Com a derrota para a Espanha e o empate entre Cabo Verde e Arábia Saudita o Uruguai caiu para o 3º lugar do grupo H e não tem chances de ir à 2ª fase, sendo eliminado na fase de grupos pela segunda Copa seguida. O Uruguai não consegue avançar nem mesmo como um dos 8 melhores terceiros, já que os 2 pontos conquistados nas três partidas disputadas deixam os uruguaios na 11ª posição entre as terceiras colocadas.
COMO FOI O JOGO
A partida começou com a Espanha tendo muito mais posse, mas não conseguindo furar o bloqueio do Uruguai. As poucas oportunidades iniciais saíram devido a erros. Pelo lado espanhol, Bentancur deu passe no pé de Yamal, que acionou Oyarzabal o centroavante da Espanha tentou cruzar, a bola desviou em Cáceres e quase foi gol contra. Pelo lado uruguaio, Unai Simón saiu em bola alta e deixou escapar, mas a defesa afastou.
O jogo seguiu morno depois da pausa para hidratação, mas a Espanha marcou na reta final graças a um frangaço de Muslera. Aos 41 minutos, Llorente aproveitou bola disputada, chegou na linha de fundo e cruzou para Álex Baena, que dominou e girou batendo a bola pingou na frente de Muslera, passou entre as mãos do goleiro uruguaio e entrou lentamente no gol. Na jogada seguinte ao gol, Ugarte tentou roubar a bola de Pedri e se lesionou sozinho, tendo que deixar o campo de maca De La Cruz entrou em seu lugar.
A etapa final começou com pouca inspiração no ataque e mais faltas e choques fortes em 12 minutos, foram três cartões amarelos. A primeira grande oportunidade veio apenas aos 17 minutos, após boa jogada de Lamine Yamal que Dani Olmo finalizou mal demais dentro da área. O Uruguai, por sua vez, subiu a marcação e passou a deixar espaços na defesa.
Após a pausa para hidratação, a partida continuou em ritmo lento. Enquanto o Uruguai não demonstrava força para buscar o empate e tentava chegar em oportunidades isoladas, a Espanha não acelerou para tentar ampliar. Na poucas chances de perigo, Mathías Olivera e De La Cruz pararam em Unai Simón. Pelo lado espanhol, Ferrán Torres tabelou com Fabián Ruiz e, cara a cara com Rochet, carimbou o travessão.
Na última grande chance, o Uruguai reclamou de um pênalti não marcado. Após calcanhar de Darwin Núñez, Dani Olmo tentou tirar a bola por trás, e Viñas caiu na área. Os uruguaios reclamaram muito de penalidade, mas o árbitro não marcou. Ainda deu tempo para uma breve discussão entre De La Cruz e Nico Williams. Com o clima quente, Canobbio ainda deu uma solada em Cubarsí, levou cartão vermelho direto e foi para cima do juiz, sendo contido pelos jogadores.
URUGUAI
Muslera (Rochet); Varela, Cáceres, Mathías Olivera e Sanabria (Brian Rodríguez); Ugarte (De La Cruz), Bentancur e Valverde (Viñas); Canobbio, Darwin Núñez e Maxi Araújo. T.: Marcelo Bielsa.
ESPANHA
Unai Simón; Llorente; Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Merino (Fabián Ruiz) e Pedri (Dani Olmo); Lamine Yamal (Nico Williams), Álex Baena (Yéremy Pino) e Oyarzabal (Ferrán Torres). T.: Luis de la Fuente.
Local: Estádio Akron, em Guadalajara (MEX)
Árbitro: Ismail Elfath (EUA)Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)
VAR: Tatiana Guzman (NCA)Gols: Álex Baena (41'/1ºT) (ESP)
Cartões amarelos: Varela, Sanabria e De La Cruz (URU); Álex Baena (ESP)
Cartões vermelhos: Canobbio (URU)