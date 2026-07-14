Espanha se torna sétima seleção a chegar na final da Copa com apenas um gol tomado
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Finalista da Copa do Mundo de 2026 após vencer a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), a Espanha tem como um de seus principais trunfos em busca do bicampeonato sua solidez defensiva.
Campeão em 2010, o time espanhol chega à final com apenas um gol tomado, no duelo contra a Bélgica pelas quartas de final, vencido por 2 a 1.
A equipe do técnico Luis de la Fuente não sofreu nenhum gol na fase de grupos -empatou em 0 a 0 com Cabo Verde na estreia, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 na segunda rodada e venceu o Uruguai por 1 a 0 na terceira rodada.
Na primeira perna do mata-mata, superou a Áustria por 3 a 0, e na sequência, passou por Portugal por 1 a 0.
Na história das Copas do Mundo, apenas seis seleções também conseguiram alcançar a final tendo sofrido apenas um gol. Três acabaram com a taça de campeão do mundo e três com o vice.
A primeira a vencer foi o Uruguai, na edição inaugural, em 1930, que teve apenas 13 times participantes. Na fase de grupos, venceu o Peru por 1 a 0 e a Romênia por 4 a 0. Avançado diretamente à semifinal, venceu a Iugoslávia por 6 a 1, antes de bater a Argentina por 4 a 2 na decisão, no Centenário, em Montevidéu.
O feito se repetiria em 1966, com a Inglaterra. O English Team também passou ileso pela fase de grupos, com vitórias sobre México e França, ambos por 2 a 0, além de um empate sem gols com o Uruguai.
Nas quartas de final, venceu a Argentina por 1 a 0 e sofreu o único gol na campanha até a final no duelo semifinal contra Portugal, vencido por 2 a 1. Na final, os ingleses derrotaram a Alemanha Ocidental por 4 a 2, no Estádio de Wembley, em Londres.
Em 2006, foi a vez da Itália. A Azzurra sofreu o único gol na campanha até a final na segunda partida da fase de grupos, quando ficou em um empate em 1 a 1 com os Estados Unidos. Na primeira fase, também venceu Gana e República Tcheca por 2 a 0.
No mata-mata, passou por Austrália (1 a 0), Ucrânia (3 a 0) e Alemanha (2 a 0). Na final, empatou em 1 a 1 com a França no tempo regulamentar, sagrando-se tetracampeã na disputa de pênaltis.
Entre as seleções que ficaram com o vice tendo tomado apenas um gol ao longo da campanha até a final, a primeira foi a da Hungria, em 1938, na França.
Na estreia, válida pelas oitavas de final, venceu as Índias Holandesas (que viriam a se tornar a Indonésia) por 6 a 0. Em seguida, superou a Suíça por 2 a 0 e a Suécia por 5 a 1. Na final, em Paris, foi derrotada pela Itália por 4 a 2.
Em 1974, em edição realizada na Alemanha Ocidental, a Holanda repetiu a mesma trajetória. O único gol até a final foi sofrido na vitória por 4 a 1 sobre a Bulgária na fase de grupos. Na final, em Munique, os holandeses acabaram superados pelos anfitriões por 2 a 1.
Em 2002, foi a vez da Alemanha, do goleiro Oliver Kahn. O único gol sofrido até a final foi no empate em 1 a 1 com a Irlanda, pela fase de grupos. Na final, em Yokohama, o arqueiro foi vazado duas vezes por Ronaldo.
A Espanha agora aguarda pelo confronto entre Argentina e Inglaterra (ambas sofreram seis gols até aqui), nesta quarta-feira (15), para conhecer seu adversário na decisão.
Além da vantagem defensiva, a equipe espanhola também conta a seu favor com um período de mais de dois anos sem perder. A última derrota foi em março de 2024, quando perdeu amistoso para a Colômbia por 1 a 0.
Desde então, disputou 37 partidas, com 28 vitórias e 9 empates.
SELEÇÕES QUE CHEGARAM À FINAL DA COPA COM APENAS UM GOL SOFRIDO
**1930**
Campeão: Uruguai
**1938**
Vice: Hungria
**1966**
Campeão: Inglaterra
**1974**
Vice: Holanda
**2002**
Vice: Alemanha
**2006**
Campeão: Itália