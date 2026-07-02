Espanha mantém defesa intacta, atropela fácil a Áustria e se garante nas oitavas da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lamine Yamal jogou mais solto, distribuiu dribles e bagunçou a defesa da Áustria na vitória por 3 a 0 da Espanha nesta quinta-feira (2), em Los Angeles, pela fase de 32 seleções da Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Pedro Porro e Oyarzabal, duas vezes.

Ao lado do México, a campeã em 2010 segue sem sofrer gols neste Mundial após quatro partidas.

O próximo confronto será europeu: Portugal e Croácia disputam ainda nesta quinta, às 20h, o posto de adversário dos espanhóis na segunda-feira (6), às 21h, em Dallas.

Era questão de tempo até a Espanha abrir o placar. A seleção de Luis de La Fuente empilhou chances desde o início com o ataque formado por Oyarzabal, Baena e Yamal, que não poupou de canetas o austríaco Laimer, jogador do Bayern de Munique responsável por marcar o craque de 18 anos.

O lateral-esquerdo Marc Cucurella até balançou a rede aos 28min em sobra após cobrança de escanteio, mas o árbitro sueco Glenn Nyberg anulou o lance por falta no goleiro Alexander Schlager.

O austríaco foi o principal responsável pela manutenção do placar até o final do primeiro tempo. Fez cinco defesas antes de Oyarzabal receber passe rasteiro de Cucurella, vencer o zagueiro Alaba, que tentou bloquear o chute de forma esquisita, se jogando no chão, e finalizar no canto direito, aos 35min, dessa vez sem chance para Schlager.

Aos 46min, Baena quase ampliou em cobrança de falta, mas Schlager desviou antes de a bola bater no travessão. Livre, Yamal ainda teve a sobra após trapalhada da zaga e chutou em cima do goleiro.

A Áustria pouco fez para levar perigo à área de Unai Simón, que não precisou atuar antes do intervalo. As tentativas de ataque eram interceptadas pela defesa ou atrapalhadas por erros do próprio time.

A dinâmica se manteve na etapa final. Os espanhóis sufocavam e os austríacos não sustentavam a posse da bola, embora tenham conseguido fazer a bola chegar às mãos do arqueiro rival.

O lateral-direito Pedro Porro apareceu na área aos 20min e marcou o segundo de cabeça após cruzamento de Baena.

Apesar de superior, a Espanha demonstrava pouca eficiência -foram 23 finalizações, dez delas no alvo-, e a vantagem de dois gols parecia pouca para o desnível apresentado entre as seleções. O terceiro veio no final, aos 43, construído em semelhança ao primeiro: assistência de Cucurella e gol de Oyarzabal, que chegou a seu quarto tento neste Mundial.

Nas oitavas, a Espanha tentará superar um mau retrospecto nessa fase, na qual acabou eliminada em 2018 e 2022 pela Rússia e pelo Marrocos, respectivamente, em ambas as ocasiões em disputa de pênaltis.