Espanha lida com cobrança e prevê mais tempo para Yamal no 2º jogo na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em Atlanta para a segunda partida na Copa do Mundo, a Espanha está lidando com algo quase inédito para o grupo comandado por Luis de la Fuente: cobrança.

Depois do inesperado empate na estreia do Grupo H, contra Cabo Verde, o duelo deste domingo (21), às 13h, pelo Grupo H, ganhou mais importância.

Uma das críticas feitas após o 0 a 0 contra a seleção africana foi justamente para o celebrado setor de meio-campo, acusado de lentidão e falta de profundidade no primeiro jogo.

"Acho estranho esse debate. O meio-campo da Espanha não retarda o jogo", comentou Martín Zubimendi, jogador do Arsenal que ficou no banco no debute espanhol. "Somos jogadores muito móveis, com capacidade de jogar com um ou dois toques", afirmou.

Zubimendi é o reserva mais imediato de Rodri, um dos criticados contra Cabo Verde, que formou o meio com Fabián Ruiz, Gavi e Pedri.

O atleta do Arsenal saiu em defesa do colega, que chegou a ser eleito o melhor do mundo jogando pelo Manchester City.

"O que posso dizer sobre ele? Ele mostrou seu valor no City e na seleção. Não podemos criticá-lo por nada. Ele já teve jogos melhores, mas não podemos criticá-lo."

Após a primeira rodada, três jogadores espanhóis estiveram entre os quatro com mais passes certos na competição: Rodri (116), Cubarsí (107) e Laporte (106). O trio só ficou atrás de Vitinha, de Portugal, com 121.

O Grupo H começou embolado, com todas as seleções com 1 ponto --Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1. Uruguai e Cabo Verde também se enfrentam neste domingo, às 19h, em Miami Gardens.

O inesperado resultado espanhol contra a seleção que era considerada a mais fraca da chave antes do início da Copa pode fazer De la Fuente acelerar a escalação de sua arma nada secreta: Lamine Yamal, craque do Barcelona.

O meia-atacante de 18 anos foi reserva na estreia e jogou pouco mais de 20 minutos na parte final da partida. Ele não atuava desde abril por conta de uma lesão na coxa e um desconforto na virilha.

"Estou bem, me encontro bem, mas é muito cedo [para jogar 90 minutos], é desnecessário, tenho um processo de adaptação, não é o momento de jogar uma partida inteira, mas posso jogar os minutos que o míster quiser", disse o astro adolescente na preparação para o confronto.

De la Fuente admitiu que deve aumentar a minutagem de Yamal para cerca de 45 minutos. No entanto, ainda faz mistério se o ídolo do Barcelona começará jogando ou entrará no segundo tempo -o que é o mais provável.

Do lado da Arábia Saudita, o técnico grego Georgios Donis intensificou os treinos de saída de bola com a defesa, prevendo a marcação pressão do rival.

Quem também treinou pesado foi o goleiro Al-Owais, jogador da primeira rodada que fez mais defesas na Copa, com nove. A preparação reforçou o posicionamento para chutes diretos e rebotes na grande área.

O duelo entre Espanha e Arábia Saudita terá arbitragem brasileira, com Raphael Claus, que será auxiliado por Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo.

Em Madri, a torcida espanhola ganhou um inesperado desfalque. A fan fest na tradicional Plaza de Colon, ponto de encontro de torcedores, foi cancelada por conta do forte calor na capital.

Espanha x Arábia Saudita

Grupo H | 21 de junho, às 13h

Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Na TV: CazéTV