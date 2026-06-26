Espanha joga por liderança do Grupo H, em que todas as equipes têm chance de avançar

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O Grupo H chega à rodada final com uma particularidade: as quatro seleções seguem na disputa para a fase dos 32 do Mundial. Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita entram em campo nesta sexta-feira (26), às 21h.

A Espanha lidera com quatro pontos, fruto do empate com Cabo Verde na estreia e da vitória sobre a Arábia Saudita. Uruguai e Cabo Verde dividem a segunda posição, com dois pontos, enquanto os sauditas aparecem em último, com um.

A Espanha enfrenta o Uruguai no estádio Akron, em Guadalajara (México), e Cabo Verde mede forças com a Arábia Saudita no NRG Stadium, em Houston (EUA). Além das duas vagas diretas à próxima fase, o grupo pode colocar um terceiro colocado no mata-mata, já que a Copa classifica os oito melhores terceiros.

Os espanhóis entram em campo em situação mais confortável. Um empate basta para assegurar a primeira colocação. A derrota pode manter a equipe na liderança, desde que Cabo Verde não vença a Arábia Saudita. A única combinação que tira a Espanha da zona de classificação direta é uma vitória uruguaia acompanhada de triunfo cabo-verdiano.

Cabo Verde transformou-se em uma das melhores histórias da fase de grupos, especialmente após grande atuação do goleiro Vozinha contra a Espanha. Estreante em Copas do Mundo, a seleção africana tirou pontos de Espanha e Uruguai e chega à última rodada dependendo apenas de uma vitória para alcançar a fase mata-mata. O empate ainda pode bastar, desde que o Uruguai seja derrotado ou termine atrás nos critérios de desempate.

O cenário dos sul-americanos é diferente. Depois de empatar com Arábia Saudita e Cabo Verde, a equipe precisa vencer a Espanha para garantir a classificação sem depender do outro jogo. Se empatar, terá de torcer para que Cabo Verde não vença e levar vantagem nos critérios de desempate.

Mesmo na última colocação, a Arábia Saudita preserva chances de avançar. A seleção precisa derrotar Cabo Verde e torcer para que o Uruguai não vença a Espanha para terminar entre os dois primeiros.

O chaveamento do Grupo H se liga ao do J, liderado pela Argentina e com Áustria e Argélia buscando vaga -as partidas serão no sábado, às 23h.

URUGUAI x ESPANHA

Sex. (26), às 21h, no estádio Akron (México)

Na TV: CazéTV, Globo, SporTV, Ge TV (Globoplay), SBT e NSports

CABO VERDE x ARÁBIA SAUDITA

Sex. (26), às 21h, no NRG Stadium (EUA)

Na TV: CazéTV e SporTV 2