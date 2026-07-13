Espanha já disputou dez semifinais na história e só foi eliminada uma vez

(UOL/FOLHAPRESS) - Contra a França, na Copa do Mundo, a seleção espanhola masculina principal fará sua 11ª semifinal em competições oficiais e carrega um currículo invejável: está invicta em jogos desta fase e só foi eliminada uma vez.

Últimas duas semifinais foram justamente contra a França. Na Eurocopa de 2024, os espanhóis venceram por 2 a 1; na Liga das Nações da Uefa do ano seguinte, vitória por 5 a 4.

Primeira vez que Espanha chegou entre os quatro melhores de um torneio foi no Brasil, mas não teve semifinal. Na Copa do Mundo de 1950, houve um quadrangular final para definir o título, que ficou com o Uruguai. Os espanhóis ficaram em quarto.

Primeira semifinal de fato foi em casa e veio seguida pelo título. Em 1964, a Espanha recebeu a Eurocopa, bateu a Hungria na semi e avançou para vencer a União Soviética na final.

Espanha nunca perdeu um jogo de semifinal. A única eliminação da seleção espanhola foi na Eurocopa 2021, quando caiu nos pênaltis (4 a 2) diante da Itália, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Em Copas do Mundo, Espanha só chegou à semifinal uma vez antes de 2026. Foi justamente em 2010, quando venceu a Alemanha por 1 a 0 e garantiu vaga na final. Naquele ano, os espanhois conquistaram o título ao vencer a Holanda.

A segunda semifinal da Espanha em Mundiais é nesta terça (14), mais uma vez contra os franceses. O jogo é às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington (EUA).

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AS DEZ SEMIFINAIS DA ESPANHA

Eurocopa 1964: Espanha 2 x 1 Hungria (campeã)

Eurocopa 1984: Espanha 1 (5) x (4) 1 Portugal (vice-campeã)

Eurocopa 2008: Espanha 3 x 0 Rússia (campeã)

Copa do Mundo 2010: Espanha 1 x 0 Alemanha (campeã)

Eurocopa 2012: Espanha 0 (4) x (2) 0 Portugal (campeã)

Eurocopa 2021: Espanha 1 (2) x (4) 1 Itália (eliminada)

Liga das Nações 2020/21: Espanha 2 x 1 Itália (vice-campeã)

Liga das Nações 2022/23: Espanha 2 x 1 Itália (campeã)

Eurocopa 2024: Espanha 2 x 1 França (campeã)

Liga das Nações 2024/25: Espanha 5 x 4 França (vice-campeã)