Espanha fecha preparação para semifinais 'sem medo' e com trote em Yamal

DALLAS, EUA (FOLHAPRESS) - A Espanha conduziu na manhã de segunda-feira (13) seu último treinamento para a partida contra a França, marcada para terça (14), pelas semifinais da Copa do Mundo. Concederam entrevistas o lateral direito Pedro Porro e o atacante Baena, que procuraram demonstrar confiança na possibilidade de classificação à decisão.

A atividade foi realizada no Cotton Bowl, em Dallas, de boa memória para a torcida brasileira. Foi no estádio que a seleção derrotou a Holanda por 3 a 2, nas quartas de final do Mundial de 1994, a caminho do título, em campanha bem mais longa do que a registrada neste ano, na volta do torneio aos Estados Unidos.

Desta vez, o Brasil nem mesmo esteve nas quartas de final: caiu nas oitavas, diante da Noruega. Quem está vivo na competição é a Espanha, que fez seus ajustes derradeiros para o confronto do AT&T Stadium, em Arlington, nos arredores de Dallas -o Cotton Bowl atualmente recebe partidas universitárias e serve de centro de treinamento na Copa.

O treino começou com trote nos aniversariantes do dia. Lamine Yamal, agora um jovem de 19 anos, e Víctor Muñoz, 23, tiveram de passar por um corredor e levaram tapas. Em seguida, o tom ficou mais sério, e o técnico Luis de la Fuente conduziu a movimentação sem a presença da imprensa, que só teve permissão para observar por 15 minutos.

A expectativa é que ele mantenha a escalação adotada na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica, embora haja disputa de posição no meio-campo. Nas quartas de final, o escolhido foi Fabián Ruiz, com Pedri no banco. No fim, como já havia feito no triunfo por 1 a 0 sobre Portugal, Mikel Merino entrou e definiu o placar.

Independentemente dos nomes escolhidos, asseguram os jogadores, o time vai encarar a disputa com altivez. A formação francesa tem impressionado no Mundial, com seis vitórias em seis partidas, com 16 gols marcados e dois sofridos. Mas a Espanha venceu os dois duelos mais recentes com o tradicional adversário e é a atual campeão europeia.

"Podemos ganhar de qualquer seleção, a qualquer momento", afirmou o atacante Baena. incomodado com uma palavra repetida em mais de uma pergunta na entrevista concedida antes do treino. "Bom, medo... Sem medo. Creio que no futebol você não deve ter medo. Deve ter respeito. Nós temos respeito pela França, será uma partida decidida nos detalhes."

Pedro Porro adotou tom similar.

"Medo? Nenhum. Realmente estamos concentrados em fazer o que devemos fazer. Se perguntarem a eles, também dirão que não há medo", disse o lateral direito. Segundo ele, o favoritismo apontado para a França "são apenas palavras de fora". "Se estamos aqui, é porque as duas seleções fazem as coisas bem. Temos que nos concentrar no nosso papel", concluiu.